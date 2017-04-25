TEOG'da ilaç uyarısı!

Sınav kaygısını azaltmak isteyen ailelerin doktora danışmadan çocuklarına ilaç vermelerinin sakıncalı olduğunun altını çizen uzmanlar, ailenin çocuğa sakinleştirmek için vereceği bir ilacın yan etkilerinin yanında çocuğun sınavda uykusunu artırarak gerçek performansını göstermesini engel olabileceği uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, bu hafta içinde yapılacak TEOG sınavlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Sınavların çocuk ve ergenlerin okul yaşamında çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, özellikle ergenlik dönemi içerisinde girilen sınavların gençler açısından stres kaynağı olduğunu söyledi.

Sınav kaygısı sınırlı ölçüde olmalı

"Özellikle ilköğretimden orta öğretime, ortaöğretimden üniversiteye geçerken girdikleri TEOG ve YGS/LYS gibi sınavlar çocuğun ve ergenin ilerideki mesleki ve akademik yaşamının temellerini attığı için çok daha fazla önem taşıyor" diyen Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, "Ergenlik dönemi içerisinde hazırlanılması ve aşılması gereken bu sınavlar bu yaş için önemli bir stres ve kaygı kaynağıdır. Yaşamları için önem taşıyan bu sınavlara hazırlık ve sınav sürecinde ergenin heyecanlanmaması ve kaygı duymaması mümkün değil. Bununla birlikte bu kaygının şiddetinin ergenin sınava hazırlanmasını, motivasyon ve isteğini bozacak şiddette olmaması da gerekiyor. Hafif kaygı dikkati ve motivasyonu artırır ve çalışmayı sağlar. Ancak bu kaygı belli sınırların ötesine çıkarsa ergenin performansını bozma riski oluşturabilir" diye konuştu.

Sınava hazırlık döneminde çocuk ya da ergenin kaygı kontrolünü sağlayamaması halinde birtakım sağlık sorunları yaşayabileceğini belirten Gökten, "Çocuk ya da ergen sürekli sınavın heyecanını yaşıyor, sınavda başarısız olacağına dair endişeler taşıyor, bu nedenle çalışmaya konsantre olamıyorsa, gece uykularının sürekliliği ve düzeni bozulmuşsa, çeşitli somatik yakınmalar tarif ediyorsa (karın ağrısı, baş ve sırt ağrıları) psikiyatrik bir yardım alması gereklidir. Bu amaçla çocuk ve ergenlere psikoterapi ve şiddetli durumlarda ilaç tedavisi ile yardımcı olmak gerekir" dedi.

Bazen sınav öncesi dönemde çocuk ya da ergen kaygısını kontrol edebilse bile, sınav sırasında yaşayacağı çarpıntı, karın ağrısı, terleme ve titreme gibi aşırı kaygının fiziksel belirtilerini yaşayabileceğini ifade eden Gökten, "Böyle durumlarda sınavdan yaklaşık yarım ya da bir saat önce doktor kontrolünde alacağı bir ilaç ile kaygının fiziksel belirtileri yatıştırılır ve çocuk ya da ergen sınava daha rahat bir durumda girebilir." dedi.

Doktora danışmadan ilaç verilmemeli

Ailelerin sınav öncesinde çocuklarına doktor bilgisi olmadan ilaç vermelerinin son derece sakıncalı bir durum olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, "Kaygıyı yatıştırmak için verilen ilaçların bir kısmı aynı zamanda uykuyu artırabilir. Bu ilaçların bir kısmı kısa etki süreli, bir kısmı uzun etki sürelidir. Bu nedenle ailenin çocuğa sakinleştirmek için vereceği bir ilaç çocuğun sınavda uykusunu artırarak gerçek performansını göstermesini engelleyebilir. İlaçlarla ilgili bu düzenlemelerin çocuk ya da ergen için bir doktor tarafından yapılması çok önemlidir. Doktor, kaygısını yatıştırırken aynı zamanda uykusunu artırmayacak ya da artırsa bile gündüz uyku yapıcı etkisi sürmeyecek ilaçlar önerir. Aynı zamanda doktor tavsiyesi olmadan kullanılan ilaçların çocuk ya da ergen için birçok yan etkisi bulunabilir, çocuk ya da ergenin birtakım ilaçlara karşı duyarlılığı olabilir ve bu nedenle olumsuz sonuçlar yaşanabilir. Ailelerin çocuklarına yardımcı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken şey onları bir uzmanla görüştürmek ve nasıl yardım alacakları konusunda bilgi almaktır" diye konuştu.

Bu önerilere kulak verin

Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, TEOG gibi önemli sınavlara hazırlanan çocuk ve ergenlerin ailelerine şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle çocuğumuzun kapasitesini bilmeli ve ondan yapamayacağı şeyler konusunda beklenti içerisine girmemeliyiz.

Çocuğun dikkat ve zekâ ile ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorsak sınav yılını beklemeden gerekli yardım ve yönlendirmeleri almalıyız.

Çocuğa çalışabileceği imkânları yaratırken bir yandan da onların sağlığının önemli olduğunu ve sevgimizin koşullu olmadığını söylemeliyiz. (Sonuç ne olursa olsun sen benim evladımsın, her zaman benim için değerlisin ve hep öyle olacaksın gibi)

Sürekli gelecekteki sınavı düşünüp kaygılanmasını değil, bugüne ve ne yapacağına konsantre olmasını istemeliyiz. Elinden geleni yapmasını, önemli olanın onun verdiği emek olduğunu söylemeliyiz.

Sınav günü kendi kaygı ve endişemizi çocuğa yansıtmayıp onun huzurlu ve rahat bir şekilde sınava girmesi için destek olmalıyız."