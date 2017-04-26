TEOG da İkinci Sınav Heyecanı Başladı

İlimiz genelinde 580 Okulda, 40.880 Öğrencinin katıldığı sınavda 6989 Öğretmen görev aldı. Sınav soru kutuları köy okullarına sınav sabahı saat 05:30, ilçe ve merkezdeki okullara da saat 06:30 ile 07:30 saatlerinde iki güvenlik görevlisi eşliğinde İl Mili Eğitim Müdürlüğü Binasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bir ortamda sınav soru kutularının dağıtımı yapıldı.

Sınava girecek olan öğrenciler, TEOG sınavının gerçekleştirileceği birinci günde Matematik, Türkçe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına girecekler. Bu üç sınavda öğrencilere toplam 60 soru sorulacaktır. Soruların cevaplanması için de 120 dakika süre verilecektir.

TEOG sınavının ikinci gününde ise öğrenciler Fen Bilimleri, Yabancı Dil ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavlarına girecektir. Sınavlar öğrencilere 60 soru sorulacaktır. Bu sınavda birinci günde olacağı gibi cevaplama süresi olarak 120 dakika verilecektir.

TEOG sınavında 8. Sınıf öğrencileri, lise eğitimine geçmek için 6 çeşit dersten sınava girerek Sınavlardan alacağı puanlar doğrultusunda puanlarının yeteceği liseler için tercih yapabileceklerdir.

Sınav öncesi sınavın yapılacağı okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaşıp onlara moral veren İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan yaptığı açıklamada şunları söyledi. '' İlimizde yapılan sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerek Okul Müdürlerimiz, gerek Müdürlüğümüz personelleri, gerek güvenlik görevlileri ve gerekse İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle birlikte organize bir şekilde çalışarak öğrencilerimizin rahat bir ortamda sınavlarına girebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdik. Umarım bu sınav döneminde öğrencilerimiz Türkiye genelinde başarılı sonuçlar alarak Ailelerini, Öğretmenlerini ve bizleri mutlu ederler. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.''