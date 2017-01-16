Teog'da Dereceye Giren Öğrencilere Yemek Verildi

Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, ilçede TEOG sınavında dereceye giren öğrencilere yemek verdi.





Yozgat Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde verilen yemekte konuşan Kaymakam Şengök, TEOG'da derece elde eden başarılı öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.



İlçede eğitimin geliştirilmesi noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Şengök, şunları kaydetti:



"TEOG sınavında, Yerköy ilçemizde dereceye giren öğrencilerimizin bu başarıları bizi gururlandırmıştır. İnşallah öğrencilerimiz daha iyi yerlere gelip daha güzel başarılar elde edeceklerdir. Buna inancımız tamdır. Kaymakamlık olarak da siz değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle yemekte bir araya gelelim istedik. İnşallah daha güzel başarılarda yine birlikte olacağız. Öğrencilerimizin bu başarısında emekleri bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Saim Kuş'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Yavuz başta olmak üzere bütün eğitim camiasına şükranlarımızı sunuyorum."





İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş da öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Yemek sonrası başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.



Yemeğe, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz ile öğretmen ve öğrenciler de katıldı.