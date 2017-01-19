Teog'da Derece Yapan Öğrenciler, Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nda derece yapan öğrenciler, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.



Sınavda, 120 sorudan sadece bir soruya yanlış cevap vererek Türkiye birinciliğini kaçıran Bayburt Ortaokulu öğrencisi Eren Zengin ve Bayburt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kurtuluş Süleyman Akyüz'ü makamında kabul eden Vali Ustaoğlu, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Öğrencilerden sınava hazırlık süreçleri hakkında bilgi alan Ustaoğlu, başarılarının devamını diledi.



Ziyarette, öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan da eşlik etti.