Teog'da Başarılı Öğrenciye Plaket Verildi

Lüleburgaz'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciye plaket verildi.



TEK Ortaokulu Müdürü Yusuf Özdemir, TEOG sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak tam puan alan Hatice Şen'in başarısı dolayısıyla plaket takdim etti.



Özdemir, makamında düzenlediği plaket töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını söyledi.



Şen'in TEOG sınavından tam puan aldığını belirten Özdemir, bütün öğrencilerin başarı için gece gündüz çalıştığını ifade etti.



Her zaman daha iyi sonuçlar beklediklerini aktaran Özdemir, "TEOG sınavında öğrencimiz tüm soruları doğru yanıtladı. Kendisini tebrik ediyorum ve başarılarının devamı diliyorum. Ayrıca diğer öğrencilerimizi gösterdikleri başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Tüm öğrencilerimizden böyle başarılar bekliyoruz." dedi.