Teog Birincisine Ödül

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan Suluova Ortaokulu öğrencisi Arda Alper Gölbaşı, Suluova Kaymakamı Hayatı Taşdan tarafından ödüllendirildi.



Suluova Kaymakamlığında düzenlenen ödül töreninde konuşan Taşdan, başarısından dolayı öğrencinin ailesi ve öğretmenlerini kutladı.



Elde edilen başarının önemli olduğunu belirten Taşdan, şunları kaydetti:



"Öğrencimizin bu başarısı bizler ve Suluova için gurur vericidir. Akranlarına ve gençlerimize de inşallah örnek olur. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Bu başarıda emeği geçen başta ailesi, öğretmenleri ve okul idaresini de tebrik ediyorum. Öğrencimizin bu başarısının bundan sonraki hayatında artarak devam etmesini ve ikinci TEOG sınavında da yeni başarıların elde edilmesini temenni ediyorum."



Taşdan, daha sonra Gölbaşı'yı tebrik ederek tablet ve saat hediye etti.