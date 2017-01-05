Teog Birincisine Ödül

TEOG sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Şeyma Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.



Okulun sosyal faaliyetler salonundaki ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, başarısından dolayı öğrenciyi, ailesini ve öğretmenleri kutladı.





Elde edilen başarının önemli olduğunu belirten Sağdıç, "Öğrencimizin önümüzdeki ikinci sınavda da aynı başarıyı göstererek ilçemizin adını bir kez daha duyuracağına inanıyorum. Bu başarı diğer arkadaşlarıyla aralarında tatlı bir rekabet oluşturacak. Önemli olan bu rekabetin başarıya dönüşmesidir." diye konuştu.