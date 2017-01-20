Teog Birincisi Öğrenci Ödüllendirildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekincisi, birinci TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincilerinden biri olan Berkay Çelik'i bisikletle ödüllendirdi.



Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Ekinci, Berkay Çelik'in birinci TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru çözerek Türkiye birincileri arasında yerini aldığını, bu başarısından dolayı kendisini kutladığını söyledi.





Bu başarının tesadüf olmadığının Çelik'in karnesindeki notlardan belli olduğunu ifade eden Ekinci, "Berkay sistemli ve düzenli çalışmasının karşılığını Türkiye birincisi olarak almıştır. Kendisini, öğretmenlerini, ailesini yürekten kutluyorum. Aslında Sorgun olarak birinci TEOG sınavlarında geçen yılki başarımızın çok çok üstünde bir başarı elde ettik. Geçen yıl il genelinde sekizinci durumdayken, bu yıl ikinciliğe yükselttik. Önümüzdeki sınavlarda hedefimiz birincilik olacak." dedi.





Ekinci, konuşmasının ardından Berkay Çelk'i bisiklet ile en çok kitap okuyan Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Ekin İrem Yıldırım'ı da kitap ile ödüllendirdi.