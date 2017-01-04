Teog Birincisi Batman'ın Gururu Oldu

Batman'da, Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan Simanur Beyaz, kentin gururu oldu.



Batman Atatürk Ortaokulu 8 B sınıfı öğrencisi Beyaz, sınavda 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına girdi.



Yakaladığı başarıyı gazetecilerle paylaşan Beyaz, "Bu başarıyı öğretmen ve aileme borçluyum. Başarımın hepsi onların sayesinde oldu. Kitap okumayı çok seviyorum. Çoğu zaman kitap okudum. Başarımın bir kısmını da kitap okuma ve sosyal aktivitelere katılarak elde ettim." ifadelerini kullandı.



"Hedefim Galatasaray Lisesi"



Beyaz, yaz tatilinde bile sınava çalıştığını ifade ederek, Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam etmek istediğini dile getirdi.



Başarı için çalışmanın şart olduğuna dikkat çeken Beyaz, şöyle dedi:



"Bol soru çözme ve derste öğretmeni iyi dinleme önemli bir faktör. Dersler dışında tabi ki sosyal aktiviteler çok önemli. Eğlence yerlerine gitmek, sinemaya gitmek gibi. Hedefim İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde okumak."



Sınıf öğretmeni Tuncay Açıçı da öğrencileriyle gurur duyduklarını anlattı.



Açıcı, şunları kaydetti:



"Öğrencimizden böyle bir başarı bekliyorduk. Kendisi 5. sınıftan beri istekli, gayretli bir şekilde çalışıyordu. Bir öğrencinin başarılı olması için sadece ders çalışmak yetmiyor, ya da hiç ara vermeden ders çalışmak doğru bir tutum değil. Her türlü aktiviteye yeterli vakit ayırdı. Başarılı oldu. Hem bizi hem şehrimizi hem de arkadaşlarını gururlandırdı. Tebrik ediyorum."



Baba Süleyman Beyaz ise kızının başarısından dolayı ailece büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.