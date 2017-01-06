Teog Birincisi Arusoğlu: "Başarımı Planlı Çalışmaya Borçluyum"

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamını yaparak Türkiye birincileri arasına giren Melis Arusoğlu, sınavdaki başarısını planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.



Özel Antakya Ata Ortaokul öğrencisi Melis Arusoğlu, TEOG'dan çok iyi bir sonuç elde etmek için gece gündüz çalışmak yerine planlı, düzenli çalışmanın ve program yapmanın yeterli olacağını ifade etti.



Anne Suhan Arusoğlu ise kızının sorumluluk sahibi bir insan olduğunu söyleyerek, "Herşeyden önce onun başarısı ve öğretmenleriyle beraber. Düzenli ders çalışan sosyal aktivitesi olan bir çocuk. Düzenli çalışma ve öğretmenlerinin katkılarıyla bu aşamaya geldi" dedi. - HATAY