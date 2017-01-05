Teog Birincisi Anaç Erzincan'ın Gururu Oldu

Erzincan'da, Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan Zehra Elif Anaç, ailesi ve okulu için gurur oldu.



Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Anaç, TEOG sınavındaki soruların hepsini doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına girdi.



Anaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada sınava yoğun bir tempoyla çalıştığını söyledi.



Çalışma başarıyı getiriyor



Okuldaki öğretmenlerinin ve ailesinin kendisine çok destek olduğunu ifade eden Anaç şunları söyledi:



"İlk TEOG sınavına kadar yoğun bir şekilde çalıştım. Herhangi bir dershaneye ya da etüt merkezine gitmedim. Çünkü okuldaki destekleme kursunun bana yetebileceğini düşündüm. Dersleri dinleyip kurslara katıldıktan sonra birde evde tekrar edilip düzenli ders çalışıldığında iş bitiyor. Başarı için çalışmak şart.



Kimileri onca uğraşıyorlar, özel ders, etüt merkezi ve dershaneyi okulla birlikte yürütmeye çalışıyorlar bu olmuyor. Yolda vakit kaybediyorlar. Sadece okul ve sonrası verilen destekleme kursları ile bunu başarabilirler."