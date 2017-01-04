Teog Birincisi Akyazı'nın Gururu Oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan Miraç Ali Balkaya, ailesine ve okuluna gurur yaşattı.



Akyazı Madanoğlu Ortaokulu öğrencisi Miraç Ali Balkaya, TEOG sınavında soruların hepsini doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına girdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Karakaya, okul müdürü Hüseyin Çakmak, başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.



Karakaya, Akyazı'nın eğitimde istediği çıtayı yakalaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını kaydetti.



Okul müdürü Çakmak da Miraç'ın başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.



Her zaman başarılı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Çakmak, başarıda en büyük pay sahibi öğretmenleri ve öğrenci velilerini kutladı.