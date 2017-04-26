Teog'a Girecek Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumuna girecek öğrenciler, kahvaltıda bir araya geldi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Cumhuriyet Ortaokulundaki kahvaltıda, dönem boyu sarf ettikleri çabanın karşılığını alacaklarına inandığını belirterek, öğrencilerden kendilerine güvenmelerini istedi.



Okul Müdürü Yılmaz Uğur ise öğrencilerin sınav öncesi moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla kahvaltı düzenlediklerini söyledi.