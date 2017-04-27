Teog 2 Sınavın 2.Oturumu Hatasızdı

Hız Yayınlarının Kurucularından ve aynı zamanda Hız Yayınlarının Genel Yayın Yönetmenliğini yapan İbrahim Sakallıoğlu bugün yapılan Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil sınavlarını değerlendirdi.

Fen Bilimlerinde TEOG 1 konularından soru yoktu.

Hız Yayınları Kurucularından İbrahim Sakallıoğlu 'TEOG 2 Sınavının ikinci oturumunda öğrencilere yöneltilen Fen Bilimleri soruları yoruma, bilgiye ve güncel hayatı sorgulamaya dayalı sorulardı. Bu seneki TEOG 2 sınavında önceki yıllardan farklı olarak TEOG 1 konularından soru sorulmadı. Ayrıca kimyasal tepkimeler ve kimya endüstrisi konularından da soru sorulmaması şaşırtıcı idi. Soruların dağılımına bakıldığında son işlenen konulardan gelen soru sayısının fazla olduğunu gördük. Sınavda "Canlılar ve Enerji İlişkileri" ünitesi sorularının yorum gücü istediği görülmektedir. TEOG 2 soruları tamamen müfredata uyumlu, kazanımları ölçer nitelikte ve günlük hayatla ilişkili sorular olduğundan öğrencileri zorlayan bir sınav olmamıştır.' dedi.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı önceki senelere göre kolaydı.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını değerlendiren Hız Yayınları Kurucularından İbrahim Sakallıoğlu 'Sorular geçmiş yıllara göre daha kolay, kazanımları ölçen müfredat ile uyumlu sorulardır. Sınav okullarda dersi iyi dinleyen öğrencilerin rahatlıkla yapabilecek olduğu sorulardan oluşmuştur.' dedi.

Yabancı Dil (İngilizce)

Yabancı Dil sorularını da değerlendiren İbrahim Sakallıoğlu 'Yabancı dil soruları dikkate dayalı ve okuduğunu anlamayla ilgili sorulardan oluşmaktadır. Okuduğundan gerekli çıkarımları yapabilme yeteneğine sahip olan öğrenciler zorlanmadan sınavı başarı ile tamamlamışlardır.' dedi.

İbrahim Sakallıoğlu son olarak '2016-2017 TEOG sınavları artık geride kalmıştır. Bundan sonra unutulmaması gereken okullardaki yapılacak olan 3.yazılı sınavlarıdır. Sınavların tamamından alınacak olan sonuçların ortalamaları ile öğrencilerimiz ve velilerimiz artık okula yerleştirme heyecanını yaşayacaklardır. Tüm öğrencilerimizin gönüllerinde yatan liselere gitmelerini temenni eder, girecek oldukları liselerde başarılar dileriz.' dedi.