Teog 2. Dönem Merkezi Ortak Sınavlarının İlk Oturumu Başladı

TEOG 2. dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu başladı

1 milyon 185 bin 328 öğrenci sınavda ter döküyor



ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu başladı.

TEOG ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu saat 09.00'da başladı. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılıyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezde 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenleniyor. Sınavlarda yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de gerçekleşecek. Teneffüs araları ise 30 dakika olacak. Öğrenciler, bugünkü ilk oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavına girecek. Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk testlerden sorumlu olunacak. Her bir ders için sınav süresi 40 dakika olacak.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, veliler ise dışarıda heyecanla çocuklarını beklediler. Türkçe sınavını tamamlayıp teneffüse çıkan öğrenciler heyecanlı olduklarını belirterek, Türkçe sınavının kolay geçtiğini, zorlanmadıklarını ifade ettiler.

Çocuklarını dışarıda bekleyen veliler de çocuklarının başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını, heyecanla sınavı bitirmelerini beklediklerini kaydettiler.