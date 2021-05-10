Tenzih ne demek? TDK' ya göre tenzih kelime anlamı nedir?

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden biri olan tenzih, son zamanlarda anlamı sıkça aratılan kelimeler arasında yer aldı. Peki, Tenzih ne demek? TDK' ya göre tenzih kelime anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.