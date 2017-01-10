Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi. Onlarca işçinin iş makinesi eşliğinde yaptığı çalışmalar DHA hava kamerasına yansıdı.
Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi
Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHAAtaköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi.
Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
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