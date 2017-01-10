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Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi

Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHAAtaköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi.

Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi. Onlarca işçinin iş makinesi eşliğinde yaptığı çalışmalar DHA hava kamerasına yansıdı.

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