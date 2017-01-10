TÜMÜ
Haberler Search
Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi

Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi

Haber - Kamera Ali AKSOYER İstanbul DHAAtaköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi.

Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi

Haber - Kamera Ali AKSOYER İstanbul DHA

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi. Onlarca işçinin iş makinesi eşliğinde yaptığı çalışmalar DHA hava kamerasına yansıdı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads