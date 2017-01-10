Tentenin Çöktüğü Cami Avlusundaki Çalışmalar Havadan Görütülendi

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA



Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındığı sırada tentenin çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntüledi. Onlarca işçinin iş makinesi eşliğinde yaptığı çalışmalar DHA hava kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:



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-Havadan görünülerle;



-Cami ve avlusundan görüntüler



-Yapılan enkaz kaldırma çalışmaları



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