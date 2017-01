Tentenin Cemaatin Üzerine Çökmesi

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Ataköy'de cami avlusundaki tentenin çökmesine ilişkin, "Cami imamımız öğle namazından önce defalarca anons yapmış. Gerekli yerlerle telefon görüşmeleri var. Alana girmesinler diye şerit çekilmiş. Elinden gelen tedbirleri almış ama bunun ötesinde şu an konuşacak bir şeyimiz yok." dedi.



Olayın meydana geldiği Ataköy 5. Kısım'daki camiye gelerek bilgi alan Yaran, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Olayın araştırıldığını dile getiren Yaran, "İncelemeler devam ediyor. Şu an bizim açımızdan kimin kusurlu olduğunu araştırma zamanı değil. Keşke yaşanmasaydı. Kurumsal manada birbirimizi suçlamanın manası yok. Önemli olan, bu olayın olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıydı. Bu manada, cami görevlilerimizin daha önce yapmış olduğu görüşmeler var bana anlattıkları. Bunların hepsi zaman içinde incelenip, araştırılacaktır. Kimin ne kusuru varsa onun da gereği yapılır." diye konuştu.



"İmam anons yaptırmış"



Yaran, bir gazetecinin, cami imamının olaydan önce anons yapıp, vatandaşları uyardığı yönünde iddialar olduğunu söylemesi üzerine, "Cami imamımız öğle namazından önce defalarca anons yapmış. Gerekli yerlerle telefon görüşmeleri var. Alana girmesinler diye şerit çekilmiş. Elinden gelen tedbirleri almış ama bunun ötesinde şu an konuşacak bir şeyimiz yok." cevabını verdi.



Bir gazetecinin, olayın kar yağışından dolayı mı meydana geldiğini sorması üzerine de Müftü Yaran, "Evet kardan dolayı. Daha önceden bu tehlike görülmüş ve ilgililerle temas kurulmuş. İlgililer vaktinde gelmemişler." şeklinde konuştu.