Teniste İlk 50 Uzak Hedef Değil

Demirkol: "Teniste ilk 50 uzak hedef değil"



TEB Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, "Çağla Büyükakçay bir kez daha kupayı kaldırabilir"



İstanbul - TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a sayılı günler kala turnuvayı ve Türk sporcuları değerlendiren TEB Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, turnuvanın son şampiyonu Çağla Büyükakçay'ın bir kez daha kupayı kaldırabileceğini söyledi.



Türk tenisinin en büyük destekçilerinden TEB'in Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, "Tenis camiasına" hızlı bir giriş yapan ve buluşma noktası haline gelen Kort dergisine konuşarak; "Geçen yıl Ankara'da TEB Tennis Stars'ta kozlarını paylaşan Eugenie Bouchard ile Çağla'nın bu kez finalde karşılaşması müthiş olur. Ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı misyon edinmiş bir bankayız. O nedenle kupayı yine bir Türk tenisçinin kazanmasını arzu ediyoruz. Umarım Çağla geçen yılki başarısını tekrarlar" dedi.



"BİR TÜRK'ÜN WTA YA DA ATP'DE İLK 50'YE GİREBİLECEĞİNE İNANIYORUM"



6 yıldır Türkiye'de tenisin yaygınlaşması ve geniş kitleler tarafından sevilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Demirkol, "Gençlerimiz arasından dünya çapında raketler yetiştirilmesine katkı sağlamayı, tenisle Türkiye markasına değer katarak, ülkemizin spor ekonomisinden daha fazla pay almasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Tenis yatırımlarının önemini biliyor ve kaçınmıyoruz. Dünya çapında Türk tenisçiler yetiştirilmesine katkı sağlamayı fazlasıyla önemsiyoruz. Bir Türk'ün WTA ya da ATP'de ilk 50'ye girebileceğine inanıyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.







Tenis üzerindeki 'zengin sporu' algısını kırmak amacıyla her yıl farklı etkinlikleri hayata geçirdiklerini belirten Demirkol, "Geçen sene turnuva için tenis taraftarı yetiştiren dünyanın tek akademisi 'We Are Tennis Fan Academy'i oluşturduk. Türkiye'de kortlara yeni bir soluk getirdik.



Son olarak, geçen ekim ayında Ankara'da düzenlediğimiz TEB Tennis Stars, Türkiye'nin ilk Show Down etkinliği olarak tenisseverler ile buluştu" değerlendirmesinde bulundu.



Tenis yatırımı sayesinde müşterileri ile ilişkilerinı derinleştirme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Demirkol, Kort'a verdiği röportajda şöyle devam etti:



"TEB BNP Paribas WTA Championships'i düzenlediğimiz üç yıl boyunca, müşterilerimizi maçları birlikte izlemeye davet ettik; onları Azarenka, Radwanska, Wozniacki gibi yıldızlarla buluşturduk. Yaptığımız araştırmalarda TEB müşterileri arasında tenis bilinirliğinin oranı Türkiye genelinden daha yüksek çıktı. Bunda oyuncu-müşteri buluşmaları, şube imza günü gibi müşterilerimize dokunan tenis etkinliklerinin büyük rolü oldu.



