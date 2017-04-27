Tenisçi Ivo Karlovic, Futbolcu Benito Raman'ın Hakaretlerini İfşa Etti

Hırvat tenisçi Ivo Karlovic, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Standart Liege'te forma giyen Benito Raman'ın kendisine yolladığı küfürlü mesajları ortaya çıkardı.

"SENİ APTAL ŞEREFSİZ"

Bahis oynadığı maç istediği gibi gitmeyen Benito Raman, 38 yaşındaki tecrübeli tenisçiye yolladığı mesajda, "Seni aptal şerefsiz. Puan almak için biraz daha koş ya da 2500€'mu geri ver." yazdı. Daha sonra Karlovic'e bir mesaj daha atan 22 yaşındaki Belçikalı futbolcu, "Bu nedir? Tenis oynamayı bırak, git balık tut" ifadelerini kullandı.

Kendisine atılan bu mesajları Instagram hesabı üzerinden paylaşan Karlovic ise, "Şu onaylı twitter hesabına bir bakın" yazarak kendisine atılan mesajları ifşa etti.

Erkek tenisinde 'En çok ace yapan tenisçi' rekorunu elinde bulunduran Karlovic, bahsi geçen maçı da 2-1'lik setlerle kazandı.



