Tenisçi İpek Şenoğlu: Hamit'in Sözleşmesini Uzat, Tenise Bütçe Yok De!

Eski milli tenisçi İpek Şenoğlu, Galatasaray yönetiminin Hamit Altıntop ile yollarını ayırmasının ardından kendisine ait sosyal medya hesabından ilginç bir yorumda bulundu.

"HAMİT'E PARA VER, TENİSE BÜTÇE YOK DE"

Birkaç yıl önce Galatasaray Kulübü'nün kurmayı planladığı ancak daha sonra dondurduğu tenis şubesi için çalışan İpek Şenoğlu, Hamit Altıntop üzerinden gönderme yaparak "Hamit Altıntop'un sözleşmesini yenile, sporcuyu kullanma, bu kadar tazminat öde, tenise proje iste ama maddi durum kritik diye bütçe yok de. Ah ah!" ifadelerini kullandı.

Bu mesajlar sonrası ünlü tenisçiye taraftarlardan olumlu mesaj verdiler.