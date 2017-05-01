Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Open

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası ana tablo ilk tur maçlarında rakiplerini mağlup eden Çek tenisçi Jiri Vesely, Belçikalı Steve Darcis ile Avustralyalı Jordan Thompson, ikinci tura çıktı.



Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvada, dünya 59 numarası Jiri Vesely ile dünya 70'incisi İspanyol Marcel Granollers karşı karşıya geldi. Vesely, 7-5, 2-6 ve 6-4 setlerle müsabakayı 2-1 kazandı ve adını ikinci tura yazdırdı.



Dünya 49 numarası ve turnuvanın 8 numaralı seribaşı Steve Darcis de dünya sıralamasının 99. basamağında yer alan İsrailli Dudi Sela'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, ikinci tura yükseldi.



Günün diğer ilk tur maçında ise dünya 91 numarası Jordan Thompson ile elemelerden gelen dünya sıralamasının 175. basamağında yer alan İspanyol tenisçi Adrian Menendez-Maceiras karşı karşıya geldi. İlk seti 7-6 kaybeden Thompson, sonraki iki seti 6-0'lık skorlarla aldı ve maçı 2-1 kazandı.



İkinci turda Vesely ile Darcis karşı karşıya gelecek. Thompson ise ilk turu bay geçen turnuvanın 3 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile mücadele edecek.