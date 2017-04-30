Tenis: Teb Bnp Paribas Istanbul Cup - Istanbul

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyon olan Ukraynalı Elina Svitolina, kupasını aldı.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun tekler finalinin ardından kupa töreni düzenlendi.



Törende Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Osman Durmuş, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve Koza World of Sports Genel Müdürü Yavuz Selek hazır bulundu.



Elina Svitolina'nın şampiyonluk kupasını Ümit Leblebici verdi. Belçikalı Elise Mertens'in ikincilik kupasını ise Necmi Kadıoğlu takdim etti.



Kupa töreninin sonunda Svitolina, turnuvanın 10. düzenlenme yılı anısına hazırlanan pastayı da kesti.