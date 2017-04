Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyon olan Ukraynalı Elina Svitolina, elde ettiği başarının kendisi için büyük önem taşıdığını dile getirdi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun kupa seremonisinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Svitolina, "Bu sonuç benim doğru yolda olduğumu gösteriyor. Bu şampiyonluk benim için özel. Her gün erkenden kalkıp, yaptığım çalışmaların sonucunu aldığımı gösteriyor." dedi.



Svitolina, Fransa Açık Turnuvası'ndaki (Roland Garros) hedefinin sorulması üzerine, "Her maç için yüzde 100 şekilde hazır olmaya çalışıyorum. Çok yüksek motivasyon gerekiyor. İnsanlar benden başarı ve şampiyonluk bekliyor. Bu büyük bir motivasyon kaynağı ama bazen baskı da oluşturabiliyor." ifadelerini kullandı.



İstanbul Cup'a iyi bir şekilde hazırlandığını da dile getiren Svitolina, "Fiziksel olarak iyi durumdaydım ve kendime güveniyordum. Şu an kortta kendimi mutlu hissediyorum. Eğer tenis oynuyorsanız, bu çok önemlidir." şeklinde konuştu.