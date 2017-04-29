Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, Rumen rakibi Irina Camelia Begu'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.

Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, Rumen rakibi Irina Camelia Begu'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın son yarı final mücadelesinde Mertens, oldukça rahat bir oyun çıkardığı maçta iki seti de 6-1'lik skorlarla kazanarak finale çıktı.

Mertens, yarın finalde Ukraynalı Elina Svitolina ile karşılaşacak.

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