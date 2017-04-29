Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens, Rumen rakibi Irina Camelia Begu'yu 2-0 yenerek finale yükseldi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın son yarı final mücadelesinde Mertens, oldukça rahat bir oyun çıkardığı maçta iki seti de 6-1'lik skorlarla kazanarak finale çıktı.



Mertens, yarın finalde Ukraynalı Elina Svitolina ile karşılaşacak.