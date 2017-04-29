Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde 1 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Slovak Jana Cepelova'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvadaki yarı final mücadelesinde Svitolina ile Cepelova karşı karşıya geldi.



Ukraynalı sporcu, karşılaşmanın ilk setini 6-2 kazandı. Dünya sıralamasının 13. basamağında bulunan Svitolina, rakibi karşısında rahat bir oyun çıkardığı ikinci seti 6-3, maçı da 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.