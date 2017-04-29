Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Çağla Büyükakçay-Timea Babos çifti Nicole Melichar-Elise Mertens ikilisine 2-0 yenilerek yarı finalde elendi.



Garanti Koza Arena'da devam eden turnuvanın çiftler yarı final maçında Çağla Büyükakçay-Timea Babos ikilisi, Nicole Melichar-Elise Mertens çiftiyle karşılaştı.



Mücadeleye iyi başlayan Nicole Melichar-Elise Mertens ikilisi Çağla ve Babos'un çabalarına rağmen ilk seti 6-3 kazandı. İkinci set ise çekişmeli geçti. Bu seti de 7-6 kazanan Nicole Melichar-Elise Mertens çifti finale yükseldi.