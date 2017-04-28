Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Rumen tenisçi Sorana Cirstea'yı 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvada tekler çeyrek final son maçında, WTA sıralamasının 13. basamağında olan Svitolina ile dünya 66 numarası ve İstanbul Cup'ın 6 numaralı seribaşı Cirstea mücadele etti.



Müsabakaya iyi başlayan Svitolina, 6-4'lük iki set sonunda karşılaşmayı 2-0 kazandı ve çeyrek finale çıkan son isim oldu.



Svitolina, yarı finalde Slovak sporcu Jana Cepelova ile karşılaşacak.