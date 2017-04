Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek final maçında Belçikalı rakibi Elise Mertens'e 2-1 yenilerek elenen milli tenisçi Çağla Büyükakçay, organizasyona veda ettiği için üzgün olduğunu söyledi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek finalde veda eden son şampiyon Çağla, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Çağla Büyükakçay, geçen sene şampiyon olduğunu turnuvada her sene aynı başarıyı elde etmenin zor olacağını vurgulayarak, "Şampiyon olmayı hayal ediyordum ama hedeflemedim. Turnuvadaki her rakip çok iyi ve zor maçlar oluyor. Önceliğim antrenmanda yaptıklarımı maça yansıtmaktı. Timea Babos'a karşı kariyerimin en iyi galibiyetlerinden birini aldım. Burası benim için çok iyi bir başlangıç oldu. Kafamı topladım. Elendiğim için çok üzgünüm. Son şampiyon olduğum için daha fazla ileri gidebileceğimin farkındaydım. Bu yüzden daha çok üzülüyorum." diye konuştu.



Elise Mertens ile yaptığı karşılaşmanın başında raketinden dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığını belirten milli tenisçi, "Maçı uzun süre götürebildim. Korta dünden biraz daha geç girdim. His problemi yaşadım. Dağılmalar ve basit hatalar oldu. Puan ve kortla olan odaklanmamı tamamen kaybedip, raketle uğraşmaya başladım. Daha sonra toparladım. Çok geç uyandım. 4-1'e kadar çok büyük hata yaptım. İlk seti kaybetmem şansızlık oldu. İlk setten sonra maçta hiç hediye olmadı." ifadelerini kullandı.



Çağla, hedefinin Fransa Açık'ta (Roland Garros) başarılı sonuçlar almak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Elise, bütün oynadığı rakipleri uğraştırdı. Bana hiç boşluk tanımadı. Yanlış verdiğim kararlar acele puana gitmem bana maçı kaybettirdi. WTA düzeyinde başarılı olabileceğimize inanıyorum. Burada başarılı olabiliyorsak diğer WTA turnuvalarında da başarılı olabiliriz. Toprakta kendimi başarılı hissediyorum. En büyük hedefim Fransa Açık'ta başarılı olmak. İçimdeki kazanan Çağla'yı bulduğum için çok mutluyum. İyi oynadığım sürece de Fransa Açık'a da en iyi şekilde hazırlanacağım."