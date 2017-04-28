Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda son tekler şampiyonu milli tenisçi Çağla Büyükakçay çeyrek final maçında Belçikalı Elise Mertens'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvada tekler çeyrek finalinde, dünya sıralamasında 181. basamakta bulunan milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile 6 numaralı seribaşı Mertens karşı karşıya geldi.



Maça iyi başlayarak ilk sette 4-1 öne geçen Mertens karşısında Çağla, üç oyunluk bir seri yakaladı ve durumu 4-4'e getirdi. Ancak Belçikalı tenisçi, Çağla'nın öne geçmesine izin vermedi ve ilk seti 6-4 kazandı. Çağla Büyükakçay, çekişmeli geçen ikinci seti 6-4 alarak durumu 1-1'e getirdi. Final setinde iyi bir oyun sergileyen Mertens, seti 6-2, maçı da 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



Elise Mertens, bir başka milli sporcu Başak Eraydın'ı çeyrek finalde saf dışı bırakan Rumen Irina Camelia Begu ile yarı finalde mücadele edecek.