Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise bir çeyrek, bir yarı final maçı yapılacak.



Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonda, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Başak Eraydın'ın yanı sıra Rumen Irina-Camelia Begu ile Sorana Cirstea, Slovak Jana Cepelova, Ukraynalı Dayana Yastremska ile Elina Svitolina ve Belçikalı Elise Mertens teklerde çeyrek finale çıkan isimler oldu.



Teklerde yarın yapılacak çeyrek final maçlarındaki eşleşmeler şöyle:



Başak Eraydın (Türkiye) - Irina-Camelia Begu (Romanya)



Jana Cepelova (Slovakya) - Dayana Yastremska (Ukrayna)



Elise Mertens (Belçika) - Çağla Büyükakçay (Türkiye)



Elina Svitolina (Ukrayna) - Sorana Cirstea (Romanya)



Çiftlerde iki maç var



Çiftlerde yarın yapılacak birer çeyrek ve yarı final maçındaki eşleşmeler şu şekilde:



Çeyrek final: Nao Hibino (Japonya)/Danka Kovinic (Karadağ) - Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova (Rusya)



Yarı final: Nicole Melichar (ABD)/Elise Mertens (Belçika) - Timea Babos (Macaristan)/Çağla Büyükakçay (Türkiye)