Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen milli tenisçi Çağla Büyükakçay, zor bir rakip karşısında galip geldiği için mutlu olduğunu söyledi.



Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvanın ikinci turunda dünya 30 numarası Macar Timea Babos'u 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Çağla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İkinci tur için Babos'un zor bir rakip olduğunu aktaran milli tenisçi, "Müsabakaya iyi hazırlandım. Babos, çiftler kategorisindeki partnerim olduğu için beraber yaptığımız antrenmanlarda onun oyun stili hakkında fikir edindim. Seyirci desteği de Babos'u yıprattı. Karşılaşmadan galip ayrıldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Kendisinden beklentilerin yüksek olmasında dolayı maçlarda risk almadığını belirten Çağla, "Türk seyirciler, beni favori olarak görüyor. Dün oynadığım ilk tur maçını kazanmam bana güven verdi. Bugün, oyun planını yüzde 100 uyguladım. Seyircilerin tribüne gelip destek vermesi de beni çok motive etti." değerlendirmesinde bulundu.



Karşılaşmada fark yaratan tarafının yön değiştirmeleri olduğunu anlatan 27 yaşındaki Türk tenisçi, "Servisleri etkili olan Babos'a karşı servis karşılamada çok iyiydim. Her topta mücadele ederek ve hep oyunda kalarak bu maçı kazandım." şeklinde görüş belirtti.



Çağla, çeyrek finalde karşılaşacağı turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens hakkında ise şöyle konuştu:



"Mertens, bu sene çıkışta. Bu sezonun ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) turnuvasını kazandı. Onunla daha önce hiç karşılaşmadık. Fazla hata yapmayan, istikrarlı bir rakibe karşı oynayacağım. Yarın benim için zor bir maç olacak."



Ayla Aksu: "Hedefim ilk 200"



TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a teklerde ikinci tur, çiftlerde ise çeyrek finalde veda eden milli tenisçi Ayla Aksu, turnuvada iyi bir tecrübe kazandığını söyledi.



Tekler ikinci tur müsabakasında 2-0 mağlup olduğu Başak Eraydın'ı tebrik eden milli tenisçi, "Başak iyi bir mücadele ortaya koydu. Benim oynamama izin vermedi. Çok zorlandım. İyi bir performans sergilemediğimi düşünüyorum." dedi.



Sene başında ilk 250 tenisçi arasında yer alarak ABD Açık elemelerine katılmayı hedeflediğini söyleyen Ayla, "Bu performansı sürdürdüğüm takdirde hedefim ilk 200." açıklamasında bulundu.



Sergilediği performansın gelecek adına umut verici olduğunu aktaran 20 yaşındaki tenisçi, "Daha çok turnuvada mücadele edeceğim. Daha fazla maç yaparak tecrübe elde etmek istiyorum. 12-22 Mayıs'ta Azerbaycan'da düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağım. Daha fazla turnuvaya katılarak kendimi geliştirmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu.