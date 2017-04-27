Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Rumen Alexandra Cadantu'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.



Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci tur maçında dünya 13 numarası Svitolina ile dünya sıralamasının 292. basamağındaki Cadantu karşı karşıya geldi.



Çekişmeli başlayan iki seti de 6-3'lük skorlarla alan 22 yaşındaki Svitolina, maçı 2-0 kazanarak, adını çeyrek finale yazdıran son tenisçi oldu.



Svitolina, çeyrek finalde bir başka Rumen sporcu Sorana Cirstea ile karşılaşacak.



Ayla Aksu, çiftlerde veda etti



Teklerde ikinci turda milli tenisçi Başak Eraydın'a yenilerek elenen Ayla Aksu, çiftlerde de mağlup olarak turnuvaya veda etti.



Ukraynalı sporcu Dayana Yastremska ile eş olan Ayla, çiftler çeyrek finalinde Nicole Melichar (ABD)/Elise Mertens (Belçika) ikilisiyle karşılaştı. Mücadelede setleri 6-4 ve 6-2 kaybeden Ayla-Yastremska ikilisi turnuvadan elendi.



Melichar-Mertens çifti ise bu skorla adlarını yarı finale yazdırdı.