Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen milli tenisçi Başak Eraydın, kariyerindeki en iyi dereceği elde ettiğini söyledi.



Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvanın ikinci turunda milli sporcu Ayla Aksu'yu 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Başak, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



WTA turnuvalarında en iyi derecesini elde ettiğini aktaran milli tenisçi, "Kendime bir ilki yaşattım. Kariyerimdeki en iyi dereceyi aldım. Bunun için çok mutluyum. Turnuvaya başlamadan önce aklımda sadece elimden gelenin en iyisini yaparak, son puana kadar savaşmak vardı. Şu anda çeyrek finaldeyim. Mücadele etmeye bu şekilde devam edeceğim." diye konuştu.



İkinci turda bir Türk sporcu ile karşılaşmanın mental olarak zor olduğunu aktaran 22 yaşındaki tenisçi, "Zorlu bir maç oldu. İki Türk'ün birbirine karşı oynaması Türk tenisi açısından güzel bir şey ama mental anlamda büyük bir savaş olduğunu düşünüyorum. Çeyrek finalde de elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Başak Eraydın, çeyrek finalde karşılaşacağın dünya 33 numarası Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu'yla ilgili, "Savaşan bir oyuncuyum. Son puana kadar mücadele edeceğim. Kortta en iyi oyunumu sergilemeye çalışacağım. Uzun bir maç olabilir." şeklinde görüş belirtti.



Fiziksel ve oyun olarak ABD'li ünlü tenisçi Serena Williams'a benzetilen Başak, "Öyle birine benzetilmek gurur verici. Diğer kızlara göre daha güçlü bir fiziksel yapıya sahibim. Oyunumda fiziksel avantajımın olduğunu düşünüyorum. Servislerimde bunu görebiliyorum." açıklamasında bulundu.



Başak, ilk 200'ü garantiledi



TEB BNP Paribas İstanbul Cup öncesinde WTA dünya sıralamasında 257. basamakta olan Başak Eraydın, çeyrek finale çıkmasıyla ilk 200'e girmeyi garantiledi.



Gösterdiği performansla önemli bir yükseliş yakalayan Başak'ın İstanbul Cup'ta aldığı galibiyetlerle pazartesi günü açıklanacak WTA'in dünya sıralamasında ilk 200'e girmesi kesinleşti. Başak Eraydın, bu çıkışıyla Fransa Açık'ta eleme maçlarında mücadele etmeye hak kazanacak.



Başak, Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'ndan sonra bunu gerçekleştiren 3. Türk kadın sporcu oldu.