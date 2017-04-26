Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler ilk tur maçında Belçikalı rakibi Maryna Zanevska'yı eleyerek ikinci tura yükselen Çağla Büyükakçay, kendisine yönelik beklentilerin farkında olduğunu söyledi.



Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağla Büyükakçay, turnuvanın son şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Benimle ilgili ciddi bir beklenti var. Geçen sene maçlarıma gelenler, yine şampiyonluk beklediklerini söylüyorlar. Ama ben gerçekçi yaklaşmak zorundayım. Buraya sıfır beklentiyle geldim." dedi.



Sene başından bu yana performansıyla alakası olmayan şanssızlıklar yaşadığını dile getiren milli sporcu, şunları söyledi:



"Kendimi geliştirdiğimi düşünürken, şanssızlıklar yaşadım. Önceden yılda ancak bir kez dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir sporcu ile oynarken, şimdiden 3 kez bu seviyede maçlar yaptım. Benim için yeni bir şey. Şu anda bambaşka yerde olabilirdim. Oynadığım 7 maçın 5'ini 3. sette kaybettim. Kazanabilirdim. Öz güvende farklılık oluşuyor. Bu turnuvayı kazanma stresinden daha önemli sorunlarım vardı. Performansımı puana yansıtmak önemli. Bu konuda sıkıntı yaşıyordum. Öz güvenimdeki düşüş, maçlara yansımaya başladı. Özel çalışmalar yapıyorum.Sene başından beri geldiğim noktada puanlarımı koruma endişem vardı. O stres de üzerimden kalktı. En iyi performansımı gösterebilmek için bugün korta çıktım. Ben oynadıkça insanlardaki heyecanı görüyorum. Bu da beni motive ediyor."



"Kahramanlarımız olmalı"



Turnuvada kendisiyle birlikte 3 Türk sporcunun ikinci tura çıktığını hatırlatan Çağla, "Ben her zaman, Türkiye'de her alanda kendi kahramanlarımızın olmasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Geçmişte kendisine örnek alacağı, bir şeyleri başarmış birinin olması halinde, bugün çok daha farklı noktalara ulaşacağına inandığını aktaran Çağla Büyükakçay, "Bunun şanssızlığını çektiğimi hep söyledim. Bu durum Ayla Aksu'yu, Başak Eraydın'ı, herkesi etkiliyordur. Onlarla gurur duyuyorum. WTA'de ilk kez 3 Türk sporcu ikinci turda. Benim misyonlarımdan biri de bu. Eğer beni örnek alıyorlarsa çok mutlu olurum. İkisiyle de gurur duyuyorum. Türk tenisi için muhteşem bir şey." değerlendirmesinde bulundu.



İkinci turda karşılaşacağı turnuvanın 2 numaralı seri başı Macar sporcu Timea Babos'u yakından tanıdığını da anlatan Çağla, "Geçen sene onun için çok parlak geçti. Zor bir rakip. İlk toprak turnuvası olacak. Eminim ki o da benimle oynamak istemiyordur. Burada bana olan desteği biliyor. Beraber antrenman da yapıyoruz. Agresif bir oyuncu. Çok iyi servisleri var. Benim servisimin önemli olacağı bir maç. Yine bugünkü gibi disiplinli oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.