Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde milli sporcu İpek Soylu ile Tayvanlı partneri Su-Wei Hsieh, ilk tur maçında yenilerek turnuvadan elendi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftlerde 1 numaralı seribaşı olan İpek-Hsieh ekibi, Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadiia Kichenok (Ukrayna) ikilisine 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup oldu. Jakupovic-Kichenok çifti çeyrek finale yükseldi.



Günün tamamlanan diğer maçlarında, teklerde turnuvanın 2 numaralı seribaşı Macar sporcu Timea Babos, İsviçreli Conny Perrin'i 2-0, Rumen Alexandra Cadantu ise Japon rakibi Nao Hibino'yu 2-1 mağlup etti. Timea Babos, Çağla Büyükakçay-Maryna Zanevska (Belçika) maçının galibiyle, Alexandra Cadantu ise Elina Svitolina (Ukrayna)-Victoria Kamenskaya (Rusya) maçının galibiyle ikinci turda karşılaşacak.



Çiftlerde ise Natela Dzalamidze (Rusya)-Veronika Kudermetova (Rusya) ekibi, Akiko Omae (Japonya)-Renata Voracova (Çekya) ikilisini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalist oldu. Dzamalidze-Kudermetova çifti, çeyrek finalde Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ikilisinin rakibi oldu.