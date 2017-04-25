Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler ilk tur maçında İpek Soylu, İspanyol sporcu Sara Sorribes Tormo'ya mağlup olarak elendi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler ana tablo ilk turunda, Sara Sorribes Tormo ile karşılaşan İpek Soylu, müsabakayı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kaybetti.



Turnuvanın bir diğer tekler ilk tur maçında Rus sporcu Anna Kalinskaya, Tayvanlı tenisçi Kai-Chen Chang'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı.



Çiftlerde ise Nao Hibino (Japonya)-Danka Kovinic (Karadağ) ikilisi, Nicola Geuer (Almanya)-Laura Pous-Tio (İspanya) ekibini 3-6, 6-1 ve 10-4'lük setler sonucunda 2-1 yenerek ikinci tura çıkmayı başardı.



Turnuvada günün son maçı, Sara Errani (İtalya) ile Su-Wei Hsieh (Tayvan) arasında oynanacak.