Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Ayla Aksu, Ukraynalı partneri Dayana Yastremska ile çiftlerde ikinci tura çıktı.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler ana tablo ilk turunda, Ayla Aksu-Dayana Yastremska ve Pemra Özgen-Melis Sezer ekipleri karşı karşıya geldi.



Müsabakayı 0-6, 7-6 ve 10-8'lik setlerle kazanan Ayla Aksu-Dayana Yastremska ekibi, adını ikinci tura yazdırırken, milli sporculardan oluşan Pemra Özgen-Melis Sezer ikilisi, çiftlere ilk turda veda etti.



Ayla Aksu-Dayana Yastremska çifti, ikinci turda Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ekibiyle karşılaşacak.



Bouchard ilk turda elendi



Turnuvanın 4 numaralı seribaşı tenisçisi Kanadalı Eugenie Bouchard, ilk turda elendi.



Tekler ilk turunda Slovak sporcu Jana Cepelova ile karşılaşan dünya sıralamasının 59 numarası Bouchard, karşılaşmayı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kaybederek elenmekten kurtulamadı.



Bir diğer tekler ilk tur maçında Belçikalı sporcu Kirsten Flipkens, 6-1 kazandığı ilk setin ardından sakatlık gerekçesiyle Slovak rakibi Kristina Kucova'nın çekilmesi sonrası ikinci tura yükseldi.