Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Macar partneri Timea Babos'la çiftler ilk tur maçını kazanan milli sporcu Çağla Büyükakçay, kendisi adına iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağla Büyükakçay, geçen yılki turnuvayı tekler şampiyonu olarak tamamladığını hatırlatarak, "Burada geçen seneden çok güzel anılarım var. Tekrar bu kortta olmak bana geçen seneyi hatırlattı. Turnuvaya çiftlerle başlamak benim için çok iyi oldu." dedi.



Antrenmanlarını sıkı yapmasına karşın maç oynamanın çok daha farklı olduğunu anlatan Çağla, "Bu şekilde yarınki tekler maçı öncesi her şeye adapte oldum. Burada olmak çok güzel. İnşallah yarın da teklerde devamı gelir." ifadelerini kullandı.



Tekler ilk turunda karşılaşacağı Belçikalı Maryna Zanevska'nın arkadaşı olduğunu anlatan başarılı sporcu, şunları kaydetti:



"Toprak sezonunda çok iyi galibiyetleri var. Fransa Açık'ta da elemelerden çıkıp, tur atlamış biri. Benim avantajım, bu kortu onlardan daha iyi biliyor olmam. Rakibim agresif oynayan biri. Bana yönelik beklentilerin de farkındayım. Geçen sene şampiyon olduğum için yine şampiyonluk beklediklerini söylüyorlar. Ben olaya gerçekçi yaklaşıp, maç maç bakıyorum. Yarın çok zor bir müsabaka olacak. Turnuva ritmine girmek kolay olmuyor. Yarın teklerde iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. İlk maç çok önemli. Sonrasında her şey daha iyi olacaktır."