Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, Bulgar rakibi Tsvetana Pironkova'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler ilk turunda Pironkova ile karşılaşan Başak, maçı 6-2 ve 6-4'lük setlerle kazanmayı başardı.



Elemelerden gelerek ana tabloya kalan ve ardından da ikinci tura çıkan Başak Eraydın, bu turda Elizaveta Kulichkova (Rusya)-Ayla Aksu maçının galibiyle karşılaşacak.



Günün bir diğer tekler maçında Romanya'dan Sorana Cirstea, Fransız sporcu Fiona Ferro'yu 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Cirstea, ikinci turda Yunan tenisçi Maria Sakkari ile karşı karşıya gelecek.