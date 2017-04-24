Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Yunan Maria Sakkari ile Ukraynalı Dayana Yastremska ikinci tura yükseldi.



Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvada ana tablonun ilk turunda Karadağlı Danka Kovinic'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Sakkari ile Alman Andrea Petkovic'i 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenen Yastremska ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.



Çiftlerde ise ilk turdaki maçta Mariana Duque Marino (Kolombiya)-Andreea Mitu (Romanya) ikilisi, Maria Irigoyen (Arjantin)-Paula Kania (Polonya) çiftini 6-3 e 6-4'lük setlerle geçerek çeyrek finale çıktı.



Turnuvaya yarın ana tablo maçlarıyla devam edilecek.