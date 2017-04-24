Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın elemelerinde milli tenisçi Başak Eraydın'ın ardından 5 raket daha ana tabloya yükseldi.



Garanti Koza Arena'da teklerde oynanan eleme müsabakaları sonucunda, İsviçreli Conny Perrin, Fransız Fiona Ferro, Rumen Alexandra Cadantu ile Rus sporcular Elizaveta Kulichkova ve Victoria Kamenskaya turnuvada ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.



Turnuvada elemelerde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:



Elizaveta Kulichkova (Rusya)-Teliana Pereira (Brezilya): 3-6, 7-5, 6-4



Basak Eraydin (Türkiye)-Alla Kudryavtseva (Rusya): 6-4, 4-6, 6-2



Alexandra Cadantu (Romanya)- Nadia Podoroska (Arjantin): 6-2, 4-6, 6-3



Conny Perrin (İsviçre)-Veronika Kudermetova (Rusya): 6-2, 7-6



Fiona Ferro (Fransa)-Anastasiya Komardina (Rusya): 6-4, 6-3



Victoria Kamenskaya (Rusya)-Anna Kalinskaya (Rusya): 6-2, 6-4