Tenis: Teb Bnp Paribas İstanbul Cup

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda heyecan eleme maçlarıyla başladı.



Garanti Koza Arena'da yapılan turnuvanın ilk günündeki eleme müsabakalarında dört Türk tenisçi sahne aldı.



Günün açılışında 17 yaşındaki İpek Öz, kariyerinin WTA düzeyindeki ilk maçında elemelerin 3 numarası Rus Anna Kalinskaya ile karşılaştı. İpek, Rus rakibine 6-3, 4-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup oldu.



Lale Kupası'nı kazanarak kariyerinin en önemli başarısına ulaşan Başak Eraydın ise Çek Tereza Smitkova ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Başak, elemelerdeki ikinci maçında Andreea Mitu'yu 6-3 ve 6-2 ile geçen Rus Alla Kudtyavtseva ile eşleşti.



Sekiz bin seyirci kapasiteli Garanti Koza Arena'daki üçüncü maçta genç raket Berfu Cengiz, Rus Anastasiya Komardina önünde tur vizesi aradı. Berfu, Rus rakibine 4-6, 6-4 ve 2-6'lık setlerle yenilmekten kurtulamadı.



Günün kapanış maçı ise Melis Sezer ile Arjantinli Nadia Podoroska arasında yapıldı. İlk seti 6-2 önde kapatan milli raket, Arjantinli rakibine 4-6 ve 5-7'lik setlerle boyun eğdi.



Toplam 24 sporcunun ter dökeceği eleme turnuvasının neticesinde altı isim ana tabloya eklenecek.