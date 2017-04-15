Tenis: Lale Cup Itf Kadınlar Turnuvası

Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde Türk tenisçi Başak Eraydın, Çek rakibi Petra Krejsova'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvanın tekler finali İBB Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi'nde yapıldı.



Rakibi karşısında ilk sette 2-0 geriye düşen Başak, etkili servisler kullandı. Seti 6-3 kazanan Başak, 1-0 öne geçti. İkinci sette ise Başak, rakibine hiç şans tanımadı. Başak Eraydın, seti 6-0 maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.



Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nın çiftler finalinde Türk tenisçi İpek Soylu, Rus partneri Veronika Kudermetova'yla Ksenia Lykina-Polina Monova ikilisini (Rusya) 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etmişti.



Böylece bu yıl beşinci kez düzenlenen turnuvada iki Türk tenisçi Başak teklerde, İpek ise çiftlerde mutlu sona ulaşan isimler oldu.



Ödül töreni



Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.



Turnuvada birinciliği elde eden sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ile İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar takdim etti.



Teklerde zafere ulaşan Başak Eraydın, her sene yer aldığı turnuvada mücadele etmekten zevk aldığını aktararak, "Benim için her şey çok mükemmel oldu. İpek Soylu'yu da kutluyorum çiftler şampiyonluğundan dolayı. Çok keyif aldığım ve keyif almaya devam edeceğim bir turnuva." ifadelerini kullandı.



Çiftlerde Rus partneri Veronika Kudermetova ile şampiyon olan İpek Soylu da çok güzel bir günü geride bıraktıklarını dile getirerek, "Başak da mükemmel bir iş çıkardı. Bizim için büyük moral oldu. Bütün streslerimizi attık. Verilen emeklerini karşılığını aldık." şeklinde konuştu.