Tenis: Lale Cup Itf Kadınlar Turnuvası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Başak Eraydın, yarı finale yükseldi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde bir önceki turda İpek Soylu'yu eleyen Rus rakibi Polina Monova'yı 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setler sonucunda saf dışı bırakan 22 yaşındaki milli raket, yarı finalde Polonyalı Magdalena Frech'in rakibi oldu.



Teklerde diğer yarı final müsabakası ise Belaruslu Vera Lapko ile Çek Petra Krejsova arasında yapılacak.



Çiftlerde ise Ayla Aksu-Pemra Özgen ikilisi ve İpek Soylu-Veronika Kudermetova (Rusya) çifti, elde ettikleri galibiyetler neticesinde yarı finalde birbirleriyle eşleşti.



Turnuvada ana tablo maçları 15 Nisan Cumartesi günü sona erecek.