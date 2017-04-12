Tenis: Lale Cup Itf Kadınlar Turnuvası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda, milli tenisçi Başak Eraydın çeyrek finale yükseldi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunan Valentini Grammatikopoulou'yu 6-1 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 yenen Eraydın, çeyrek finalde Rus Polina Monova'nın rakibi oldu.



Organizasyonda 5 numaralı seribaşı olarak boy gösteren İpek Soylu ise ikinci turda Polina Monova'ya 6-2, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek tekler mücadelesinden elendi.



Çiftlerde Türk sporcuların yer aldığı, Pemra Özgen-Ayla Aksu ve İpek Soylu-Veronika Kudermetova (Rusya) ekipleri çeyrek finale çıktı.



Turnuvada ana tablo maçları 15 Nisan Cumartesi günü sona erecek.