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Turnuvadan görüntüler Tenis: Lale Cup ITF Kadınlar Turnuvası



Ana tablo maçlarının ilk gününde, teklerde Başak Eraydın ve İpek Soylu ikinci tura yükselirken, Pemra Özgen elendi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğinde organize edilen Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı.



Göztepe Gülbahçe Spor Tesisleri'nde bu yıl 5. kez düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın elemeleri, 26 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Ana tablo tekler birinci tur maçlarında, Türk sporculardan Başak Eraydın, İngiliz rakibi Loura Robson'ı, İpek Soylu ise Avusturya'dan Pia Konig'i 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlarken, Pemra Özgen ise Özbek rakibi Sabina Sharipova'ya 2-0 yenilerek elendi.



İki Türk sporcu Berfu Cengiz ile Ayla Aksu da bu turda karşı karşıya gelecek.



Çiftlerde ise Türk sporcular, İpek Soylu-Veronika Kudermetova (Rusya), Başak Eraydın-Ekaterina Gorgodze (Gürcistan), Ayla Aksu-Pemra Özgen ekipleri olarak mücadele verecek.



Turnuvada ana tablo maçları 15 Nisan Cumartesi günü sona erecek.