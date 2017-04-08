Tenis: Davis Kupası

Teniste, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur çiftler müsabakasında Türkiye Erkek Milli Takımı, İsveç'i 3-1 mağlup etti.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde oynanan çiftler müsabakasında, milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, Johan Brunström-Andreas Siljeström çiftiyle karşı karşıya geldi.



Ay-yıldızlılar, ilk seti 7-6 kaybetti. Diğer setleri 6-4, 6-4 ve 6-3'lük skorlarla kazanan milliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.



Türkiye, organizasyonun ilk gününde, teklerde İsveç'e 2 maçta mağlup olmuş ve seride 2-0 geriye düşmüştü.



Turnuvaya yarın tekler müsabakalarıyla devam edilecek.